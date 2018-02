Видео: Ние сме нещо повече от женски тела, казват моделите на Sports Illustrated

Специалният брой с бански констюми на американското списание Sports Illustrated излиза след няколко дни и редакцията се е опитала да намери нов подход към съдържанието му. Това е най-популярният брой за годината заради полуголите и понякога чисто голи снимки на известни модели и спортистки. Но тази година той излиза насред продължаващите разкрития за сексуално посегателство над момичета и жени, олицетворени от движението #MeToo.

Отговорният редактор на Sports Illustrated Swimsuit е Ем Джей Дей и нейният екип е съставено изцяло от жени. Те се надяват да покажат жените в броя като активинстки във феминистко движение, а не просто като обекти на сексуално желание. Едно от решенията е да покрият с надписи телата като част от платформата "С нейните думи" (In Her Own Words), в която "целият артистичен и творчески контрол е оставен на тях".

"В известен смисъл тук има нещо повече от това да съм гола. Исках да заявя, че не се срамувам от тялото си и вие също не бива се срамувате от своето, независимо на колко години сте", казва 52-годишният модел Павлина Поржискова. "Всички имаме своите истини и искаме да живеем с тях. Искаме да се отнасяме без лъжа към себе си, така че истината остава най-важното нещо."