Колко тежат оскарите (видео)

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Деветдесетите награди "Оскар" бяха връчени на 4 март и естествено отново се обсъжда дали бяха заслужени. Наистина ли американската филмова академия отличава най-добрите филми за изминалата година - отговора вижте във видеото.


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Коментари (2)
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  1. 1 Профил на дерибеев
    дерибеев
    Рейтинг: 2679 Весело

    все повече олекват

  2. 2 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 9145 Неутрално

    Тази година не са ги наблюдавали много хора по телевизията...

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert




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