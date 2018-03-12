Колко тежат оскарите (видео)

Деветдесетите награди "Оскар" бяха връчени на 4 март и естествено отново се обсъжда дали бяха заслужени. Наистина ли американската филмова академия отличава най-добрите филми за изминалата година - отговора вижте във видеото.

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