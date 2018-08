Албум на Eagles стана най-продаваният в историята на САЩ

Албум на американската група "Ийгълс" (Eagles) от 1976 г. стана най-продаваният за всички времена, след като надмина "Трилър" на Майкъл Джаксън, съобщи Асоциацията на звукозаписната индустрия на Америка.

"Най-големите им хитове от 1971-1975" (Their Greatest Hits 1971-1975) е натрупал до днес над 38 милиона продажби или разпространение чрез интернет. Така той детронира предизвикалият сензация в поп музиката "Трилър" от 1982 г., за който са регистрирани 33 милиона продажби.

Кралят на поп музиката е "обкръжен" от "Ийгълс", защото на трето място е друг техен легендарен албум - Hotel California с 26 милиона продажби.

Сформираната през 1971 г. в Лос Анджелис група работи до 1980 г., когато се разпадна. През 1994 г. членовете ѝ се събраха с първоначалните движещи сили в "Ийгълс" Дон Хенли и Глен Фрей.

Фрей почина през 2016г., но групата продължи с турнетата, като мястото на Фрей зае синът му Дийкън.

Десетте хита от албума:

Take It Easy (Eagles, 1972)

Witchy Woman (Eagles, 1972)

Lyin' Eyes (One of These Nights, 1975)

Already Gone (On the Border, 1974)

Desperado (Desperado, 1973)

One of These Nights (One of These Nights)

Tequila Sunrise (Desperado)

Take It to the Limit (One of These Nights)

Peaceful Easy Feeling (Eagles)

Best of My Love (On the Border)