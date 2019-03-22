Видео: Човешкият метеор, който остави диря над Лос Анджелис

Ако сте били в Лос Анджелис в четвъртък вечерта, е възможно да сте видели необичайна гледка в небето. Десетки жители на американския град останаха впечатлени от нещо, изглеждащо като скоростно летящ метеор.

Някои от тях дори се обърнали към полицията, съобщава Си Би Ес.

Оказа се, че това всъщност са били двама души от екипа на Red Bull Air Force. Те скочили от хеликоптер от над 1200 метра височина и полетели надолу с уингсют (крило-костюм) със скорост близо 200 км/ч. Единият от тях имал запалена факла на екипировката си, за да се създаде търсения ефект.

От "Ред бул" посочиха, че събитието е било организирано, за да се отбележи третата и последна за 2019 г. суперлуна.