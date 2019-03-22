Видео: Човешкият метеор, който остави диря над Лос Анджелис

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Ако сте били в Лос Анджелис в четвъртък вечерта, е възможно да сте видели необичайна гледка в небето. Десетки жители на американския град останаха впечатлени от нещо, изглеждащо като скоростно летящ метеор.


Някои от тях дори се обърнали към полицията, съобщава Си Би Ес.


Оказа се, че това всъщност са били двама души от екипа на Red Bull Air Force. Те скочили от хеликоптер от над 1200 метра височина и полетели надолу с уингсют (крило-костюм) със скорост близо 200 км/ч. Единият от тях имал запалена факла на екипировката си, за да се създаде търсения ефект.


От "Ред бул" посочиха, че събитието е било организирано, за да се отбележи третата и последна за 2019 г. суперлуна.

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Дневник

Дневник

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Коментари (10)
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  1. 1 Профил на PisnaMi
    PisnaMi
    Рейтинг: 2692 Весело

    Стресират мирните граждани на ЛА :)

  2. 2 Профил на Медиен манипулатор
    Медиен манипулатор
    Рейтинг: 1920 Неутрално

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    Свободен архитект, урбанист и еколог!
  3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4168 Неутрално

    До коментар [#2] от "Медиен манипулатор":

    СУПЕРБОКО!!!

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  4. 4 Профил на Molossian
    Molossian
    Рейтинг: 2639 Неутрално

    Еее, големи смелчаци :)

    Panta rhei....
  5. 5 Профил на Роси
    Роси
    Рейтинг: 9043 Неутрално

    Луди хора !

  6. 6 Профил на selqnin
    selqnin
    Рейтинг: 3699 Неутрално

    Браво на колегите от ПР, брандинга и мърчън дайзинга на компанията!
    Така се прави!

  7. 7 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    Рейтинг: 4455 Неутрално

    Браво на колегите от ПР, брандинга и мърчън дайзинга на компанията!Така се прави!
    —цитат от коментар 6 на selqnin

    Е много ясно,сакатлъците се цензурират!

    Libertarianism is just anarchy for rich people
  8. 8 Профил на dgd
    dgd
    Рейтинг: 2546 Весело

    Като ги гледаш ще кажеш, че е лесна работа :)
    И как се приземи само, все едно, че скочи от един метър...

    muncho: "Няма защо да се отричат очевидните и статистически доказани факти, че мнозинството жени не стават за шофьори"
  9. 9 Профил на conTXT
    conTXT
    Рейтинг: 862 Неутрално

    Жестоко!!! Какво приземяване само! В толкова гъсто застроена градска среда.

    generator
  10. 10 Профил на vhv
    vhv
    Рейтинг: 3091 Весело

    До коментар [#3] от "КМЕТ В СЯНКА":

    Ааа, не е, не е. Боко не влиза в костюма. А и него го пуснаха да слиза не по диагонала, а по вертикала. С персоналния асансьор на цветанов...





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