Видео: Човешкият метеор, който остави диря над Лос Анджелис

Ако сте били в Лос Анджелис в четвъртък вечерта, е възможно да сте видели необичайна гледка в небето. Десетки жители на американския град останаха впечатлени от нещо, изглеждащо като скоростно летящ метеор.
Някои от тях дори се обърнали към полицията, съобщава Си Би Ес.
Оказа се, че това всъщност са били двама души от екипа на Red Bull Air Force. Те скочили от хеликоптер от над 1200 метра височина и полетели надолу с уингсют (крило-костюм) със скорост близо 200 км/ч. Единият от тях имал запалена факла на екипировката си, за да се създаде търсения ефект.
От "Ред бул" посочиха, че събитието е било организирано, за да се отбележи третата и последна за 2019 г. суперлуна.
PisnaMiРейтинг: 2692 Весело
Стресират мирните граждани на ЛА :)
Медиен манипулаторРейтинг: 1920 Неутрално
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КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4168 Неутрално
До коментар [#2] от "Медиен манипулатор":ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
СУПЕРБОКО!!!
MolossianРейтинг: 2639 Неутрално
Еее, големи смелчаци :)Panta rhei....
РосиРейтинг: 9043 Неутрално
Луди хора !
selqninРейтинг: 3699 Неутрално
Браво на колегите от ПР, брандинга и мърчън дайзинга на компанията!
Така се прави!
comandante vs либерални ентусиасти&корпократиРейтинг: 4455 Неутрално
Е много ясно,сакатлъците се цензурират!
Libertarianism is just anarchy for rich people
dgdРейтинг: 2546 Весело
Като ги гледаш ще кажеш, че е лесна работа :)muncho: "Няма защо да се отричат очевидните и статистически доказани факти, че мнозинството жени не стават за шофьори"
И как се приземи само, все едно, че скочи от един метър...
conTXTРейтинг: 862 Неутрално
Жестоко!!! Какво приземяване само! В толкова гъсто застроена градска среда.generator
vhvРейтинг: 3091 Весело
До коментар [#3] от "КМЕТ В СЯНКА":
Ааа, не е, не е. Боко не влиза в костюма. А и него го пуснаха да слиза не по диагонала, а по вертикала. С персоналния асансьор на цветанов...