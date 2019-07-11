Видео: Пожар избухна в електроцентрала в Москва

Пожар избухна в електроцентрала в Москва, съобщи агенция ТАСС, позовавайки се на свой източник.
Става въпрос за ТЕЦ-27 "Северная" до град Митишчи.
Свидетел, цитиран от РИА, казва, че пламъците достигат 50 метра. На място има повече от 10 пожарни коли.
Има опасност огънят да се разпространи към съседна сграда в строеж.
Според губернатора на Московска област Андрей Воробьов ситуацията е под личния му контрол и няма пострадали.
Подробности очаквайте по-късно на www.dnevnik.bg.
JessikaРейтинг: 1652 Неутрално
Добре, че е ТЕЦ, а не АЕЦ.Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
Willy MesserschmittРейтинг: 3925 Любопитно
Опят двойка,тавариши...опят обосралис!Онзи ден подводница,днес ТЕЦ....а намалете темпото де!!До истината се достига с познание!
Willy MesserschmittРейтинг: 3925 Весело
Сигурно някой акумулатор се е запалил.....До истината се достига с познание!
selqninРейтинг: 3015 Неутрално
Не вярвам, че в най-православната, най-консервативна и защитаваща изконните ценности страна е възможно да се случи нещо подобно!!!!
Това вероятно е американски атентат!!!!
Джуджето не си чете "телеграмите", които Бог редовно му праща...
подводници, оръжейни заводи, падащи от небето безанологови тенекета, електроцентрали....
Димитър ДимитровРейтинг: 1407 Неутрално
Not Good... Not Terrible...http://tickey.me
von_seecktРейтинг: 1921 Неутрално
Забрави за пчелите бе! Ще ти резнат от хонорара.
Norman GranzРейтинг: 3974 Неутрално
Няма страшно, Гундяев ще каже една молитва и огънят ще угасне.НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
Защото е чудотворен. 😈
Много съм тъпРейтинг: 3010 Разстроено
[quote#6:"von_seeckt"][/quote]Душице нежна,скиталнице, Гост и приятел на тялото, Къде ще се подслониш сега, Бледа, студена, оголена, Неспособна да играеш както някога.
Кво е станало с пчелите!?
Путин да не ги трови и тях с "Новичок"?
KamenarskiРейтинг: 510 Весело
Тов. Путин: "Она сгорела"НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
PisnaMiРейтинг: 2143 Любопитно
Доста инциденти напоследък в Россия. Ниска технологична дисциплина ли, безотговорно поведение ли, евтина водка ли...
Много съм тъпРейтинг: 3010 Разстроено
Проблема е,че внасят много американска техника, произведена в Китай! Душице нежна,скиталнице, Гост и приятел на тялото, Къде ще се подслониш сега, Бледа, студена, оголена, Неспособна да играеш както някога.
telqkРейтинг: 1854 Неутрално
Сравнително нова централа постройка 1992г. Четири блока газ турбина комбиниран цикъл. При работа с газ трябва да се внимава.
4ortРейтинг: 3948 Неутрално
Дедо Шори ги мори.Ама с бръмбарите в главите ви му е трудно.
Willy MesserschmittРейтинг: 3925 Любопитно
До коментар [#10] от "PisnaMi":До истината се достига с познание!
А може би рукажопост...знам ли.....
TaigaРейтинг: 1982 Весело
Мдааа, експлозията в рафинерия във Филаделфия на 21 юни ... а, да, статия за това няма тук."АМЕРИКАНСКИ ГЕОЛОЗИ, ПРОУЧВАЙКИ ПОРЕДНОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ НА США, С ИЗНЕНАДА УСТАНОВИХА, ЧЕ НАД НЕГО ИМА НЯКАКВА АРАБСКА ДЪРЖАВА"
https://www.nbcphiladelphia.com/news/local/Refinery-Fire-Philadelphia-Investigation-511719892.html
Брей, като мини ядрена експлозия изглежда.
4ortРейтинг: 3948 Неутрално
Планетарен пожар!!!
gak37608125Рейтинг: 1382 Неутрално
Какво, пък!
Добра новина, откъм свинарника!
Хей! Искам и за утре подобна новина!
KamenarskiРейтинг: 510 Весело
До коментар [#12] от "telqk":НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
Сделана е по времето на алкаша Елцин!
vassilunРейтинг: 5058 Неутрално
До коментар [#10] от "PisnaMi":
И трите, дядо попе!
selqninРейтинг: 3015 Неутрално
До коментар [#15] от "Taiga":
Алкашка, ще Ви олекне ли от такава новина???
И дали тя ще "премести" любимата ви кочина от средата на 19-ти век.........
vassilunРейтинг: 5058 Неутрално
До коментар [#16] от "4ort":
Руските пожарникари - герои ще се жертват за да предотвратят планетарна катастрофа, която не е предизвикана от тях!
Ивайло ВълчевРейтинг: 461 Любопитно
И защо продължавате да ни казвате за всяка злополука в Русия?
gak37608125Рейтинг: 1382 Любопитно
До коментар [#6] от "von_seeckt":
Е... Тахтабите нали остават? Това си е добра новина за тебе, Фон Тахтаб!
hamiltonfРейтинг: 5581 Весело
АЕЦ или ТЕЦ?!Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Noise, WWW, Taiga, Нормален гланц, Али Ибн Абдул Обстул Бей, Divi filius, qwerty 500....