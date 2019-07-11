Видео: Пожар избухна в електроцентрала в Москва

Пожар избухна в електроцентрала в Москва, съобщи агенция ТАСС, позовавайки се на свой източник.

Става въпрос за ТЕЦ-27 "Северная" до град Митишчи.

Свидетел, цитиран от РИА, казва, че пламъците достигат 50 метра. На място има повече от 10 пожарни коли.

Има опасност огънят да се разпространи към съседна сграда в строеж.

Според губернатора на Московска област Андрей Воробьов ситуацията е под личния му контрол и няма пострадали.

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