Видео: Пожар избухна в електроцентрала в Москва


Пожар избухна в електроцентрала в Москва, съобщи агенция ТАСС, позовавайки се на свой източник.




Става въпрос за ТЕЦ-27 "Северная" до град Митишчи.


Свидетел, цитиран от РИА, казва, че пламъците достигат 50 метра. На място има повече от 10 пожарни коли.


Има опасност огънят да се разпространи към съседна сграда в строеж.


Според губернатора на Московска област Андрей Воробьов ситуацията е под личния му контрол и няма пострадали.


Подробности очаквайте по-късно на www.dnevnik.bg.

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Коментари (24)
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  1. 1 Профил на Jessika
    Jessika
    Рейтинг: 1652 Неутрално

    Добре, че е ТЕЦ, а не АЕЦ.

    Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
  2. 2 Профил на Willy Messerschmitt
    Willy Messerschmitt
    Рейтинг: 3925 Любопитно

    Опят двойка,тавариши...опят обосралис!Онзи ден подводница,днес ТЕЦ....а намалете темпото де!!

    До истината се достига с познание!
  3. 3 Профил на Willy Messerschmitt
    Willy Messerschmitt
    Рейтинг: 3925 Весело

    Сигурно някой акумулатор се е запалил.....

    До истината се достига с познание!
  4. 4 Профил на selqnin
    selqnin
    Рейтинг: 3015 Неутрално

    Не вярвам, че в най-православната, най-консервативна и защитаваща изконните ценности страна е възможно да се случи нещо подобно!!!!
    Това вероятно е американски атентат!!!!
    Джуджето не си чете "телеграмите", които Бог редовно му праща...
    подводници, оръжейни заводи, падащи от небето безанологови тенекета, електроцентрали....

  5. 5 Профил на Димитър Димитров
    Димитър Димитров
    Рейтинг: 1407 Неутрално

    Not Good... Not Terrible...

    http://tickey.me
  6. 6 Профил на von_seeckt
    von_seeckt
    Рейтинг: 1921 Неутрално

    Опят двойка,тавариши...опят обосралис!Онзи ден подводница,днес ТЕЦ....а намалете темпото де!!
    —цитат от коментар 2 на Willy Messerschmitt


    Забрави за пчелите бе! Ще ти резнат от хонорара.

  7. 7 Профил на Norman Granz
    Norman Granz
    Рейтинг: 3974 Неутрално

    Няма страшно, Гундяев ще каже една молитва и огънят ще угасне.

    Защото е чудотворен. 😈

    НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
  8. 8 Профил на Много съм тъп
    Много съм тъп
    Рейтинг: 3010 Разстроено

    [quote#6:"von_seeckt"][/quote]

    Кво е станало с пчелите!?
    Путин да не ги трови и тях с "Новичок"?

    Душице нежна,скиталнице, Гост и приятел на тялото, Къде ще се подслониш сега, Бледа, студена, оголена, Неспособна да играеш както някога.
  9. 9 Профил на Kamenarski
    Kamenarski
    Рейтинг: 510 Весело

    Тов. Путин: "Она сгорела"

    НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
  10. 10 Профил на PisnaMi
    PisnaMi
    Рейтинг: 2143 Любопитно

    Доста инциденти напоследък в Россия. Ниска технологична дисциплина ли, безотговорно поведение ли, евтина водка ли...

  11. 11 Профил на Много съм тъп
    Много съм тъп
    Рейтинг: 3010 Разстроено

    Доста инциденти напоследък в Россия. Ниска технологична дисциплина ли, безотговорно поведение ли, евтина водка ли...
    —цитат от коментар 10 на PisnaMi


    Проблема е,че внасят много американска техника, произведена в Китай!

    Душице нежна,скиталнице, Гост и приятел на тялото, Къде ще се подслониш сега, Бледа, студена, оголена, Неспособна да играеш както някога.
  12. 12 Профил на telqk
    telqk
    Рейтинг: 1854 Неутрално

    Сравнително нова централа постройка 1992г. Четири блока газ турбина комбиниран цикъл. При работа с газ трябва да се внимава.

  13. 13 Профил на 4ort
    4ort
    Рейтинг: 3948 Неутрално

    [quote#6:"von_seeckt"]
    —цитат от коментар 8 на Много съм тъп
    Кво е станало с пчелите!?Путин да не ги трови и тях с "Новичок"?[/quote]

    Дедо Шори ги мори.Ама с бръмбарите в главите ви му е трудно.

  14. 14 Профил на Willy Messerschmitt
    Willy Messerschmitt
    Рейтинг: 3925 Любопитно

    До коментар [#10] от "PisnaMi":

    А може би рукажопост...знам ли.....

    До истината се достига с познание!
  15. 15 Профил на Taiga
    Taiga
    Рейтинг: 1982 Весело

    Мдааа, експлозията в рафинерия във Филаделфия на 21 юни ... а, да, статия за това няма тук.

    https://www.nbcphiladelphia.com/news/local/Refinery-Fire-Philadelphia-Investigation-511719892.html

    Брей, като мини ядрена експлозия изглежда.

    "АМЕРИКАНСКИ ГЕОЛОЗИ, ПРОУЧВАЙКИ ПОРЕДНОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ НА США, С ИЗНЕНАДА УСТАНОВИХА, ЧЕ НАД НЕГО ИМА НЯКАКВА АРАБСКА ДЪРЖАВА"
  16. 16 Профил на 4ort
    4ort
    Рейтинг: 3948 Неутрално

    Планетарен пожар!!!

  17. 17 Профил на gak37608125
    gak37608125
    Рейтинг: 1382 Неутрално

    Какво, пък!
    Добра новина, откъм свинарника!
    Хей! Искам и за утре подобна новина!

  18. 18 Профил на Kamenarski
    Kamenarski
    Рейтинг: 510 Весело

    До коментар [#12] от "telqk":

    Сделана е по времето на алкаша Елцин!


    НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
  19. 19 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 5058 Неутрално

    До коментар [#10] от "PisnaMi":

    И трите, дядо попе!

  20. 20 Профил на selqnin
    selqnin
    Рейтинг: 3015 Неутрално

    До коментар [#15] от "Taiga":

    Алкашка, ще Ви олекне ли от такава новина???
    И дали тя ще "премести" любимата ви кочина от средата на 19-ти век.........

  21. 21 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 5058 Неутрално

    До коментар [#16] от "4ort":

    Руските пожарникари - герои ще се жертват за да предотвратят планетарна катастрофа, която не е предизвикана от тях!

  22. 22 Профил на Ивайло Вълчев
    Ивайло Вълчев
    Рейтинг: 461 Любопитно

    И защо продължавате да ни казвате за всяка злополука в Русия?

  23. 23 Профил на gak37608125
    gak37608125
    Рейтинг: 1382 Любопитно

    До коментар [#6] от "von_seeckt":


    Забрави за пчелите бе!
    —цитат от коментар 6 на von_seeckt


    Е... Тахтабите нали остават? Това си е добра новина за тебе, Фон Тахтаб!

  24. 24 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 5581 Весело

    АЕЦ или ТЕЦ?!

    Стената на срама: Топ 10 на руските тролове във Форума - von_seeckt, Шопов, Julian Mall, Noise, WWW, Taiga, Нормален гланц, Али Ибн Абдул Обстул Бей, Divi filius, qwerty 500....




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