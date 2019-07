Видео: В Манхатън токът спира, шоуто - не

Експлозия в трансформатор остави без ток близо 73 хиляди домакинства в Манхатън и почти всички театри на Бродуей малко преди да започнат спектаклите в 19 часа. Възстановяването на електрозахранването отне няколко часа, но артисти и музиканти на няколко места веднага организираха своеобразна компенсация за зрителите си като свириха и пяха за тях на улицата.

Пред "Карнеги хол" от Millennial Choirs and Orchestras пяха пред стотици хора от публиката, принудени да излязат навън. Карин Рос разпространи запис от изпълнението с коментар "Ето това е да превърнеш лимоните в лимонада!".

В социалните мрежи има записи и от улични изпълнения на мюзикъл спектаклите "Waitress," "Hadestown," "Come From Away", "Rock Of Ages" и "Hamilton: An American Musical". Дженифър Лопес се извини с видео обръщение заради проваления ѝ концерт в "Медисън скуеър гардън".