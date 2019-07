Видео: 40 години от Highway to Hell на AC/DC

© facebook.com/acdc

Австралийската рок група AC/DC отбеляза 40-годишнината от излизането на своя знаков албум Highway to Hell, като публикува в официалния си YouTube канал архивни видеозаписи от появата им в холандското телевизионно предаване Countdown на 13 юли 1979 г.

Групата качи онлайн първо Highway to Hell, а след него на 24 юли се очаква да публикуват и запис от The Jack, както и от Whole Lotta Rosie на 31 юли.

Kлиповете не са новост за почитателите на групата, тъй като бяха включени в DVD бокссета им от 2007 г. Plug Me In, но едва сега се появяват за първи път онлайн.

HIghway to Hell е последният албум на AC/DC с оригиналния им певец Бон Скот, който умира от алкохолно натравяне през февруари 1980 г. Засега няма обявени нови издания по повод годишнината, но неотдавна групата активира наново профила си в "Инстаграм" след двегодишно затишие по повод месеца, в който отбелязват този свой юбилей.

Все още няма и много информация за предстоящите планове на групата. Китаристът Ангъс Йънг бе единственият член от оригиналния състав на бандата в края на турнето им от 2016 г. Rock or Bust, след като фронтменът Брайън Джонсън се оттегли от състава, за да лекува проблеми със слуха си, барабанистът Фил Ръд имаше проблеми с властите в родната си Нова Зеландия, а басистът Клиф Уилямс обяви, че се пенсионира. Китаристът Малкълм Йънг почина през 2017 г., но бе извън състава още след турнето им Black Ice от 2010 заради диагноза деменция.

Имаше слухове, че Аксел Роуз, който замени Джонсън в края на последното им турне, ще запише новия албум с Ангъс, но миналата година Брайън Джонсън, Клиф Уилямс и Фил Ръд бяха заснети заедно в близост до студиото Warehouse във Ванкувър, където групата записа последните си три албума. Това породи множество слухове, че съставът се събира отново за нов албум и турне, но засега все още няма официално потвърдени планове за нито едно от двете.