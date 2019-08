Видео: Оркестърът на Бундесвера изпълни Wind of Change за Урсула фон дер Лайен

Бъдещият председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен избра легендарната балада Wind of Change ("Вятърът на промяната") на "Скорпиънс" (Scorpions) за официалната церемония по сбогуването си като германски министър на отбраната, предаде "Франс прес".

Песента за края на комунизма бе изпълнена от оркестъра на германската армия. На церемонията с военни почести вчера присъства и канцлерът Ангела Меркел. Това е най-престижната церемония на германските въоръжени сили. По традиция тя се организира при оттеглянето на президенти и канцлери. Почетният гост има право да избере няколко песни, които да бъдат изпълнени от оркестъра на Бундесвера.

Wind of Change на германската рок банда "Скорпиънс" се превърна в символ на падането на Берлинската стена през 1989 г. - събитие, 30-ата годишнина от което Германия се готви да отбележи тази есен.

Урсула фон дер Лайен предаде щафетата в германското министерство на отбраната на Анегрет Крамп-Каренбауер - протеже на Меркел и наследник на канцлера начело на Християндемократическия съюз.

Тя "несъмнено избра Wind of Change, защото (тази песен) бе световен успех на една група, която идва от района на Хановер, като нея", каза вокалистът на "Скорпиънс" Клаус Майне пред ДПА. Майне отбеляза, че "песента има по-дълбоко значение, по-специално предвид новите функции (на Фон дер Лайен) начело на Европейската комисия". "Мечтата за мир продължава да живее с всяко поколение", увери той.

Видимо развълнува, Фон дер Лайен поиска да чуе още "Одата на радостта" от Деветата симфония на Бетховен - химна на Европа, както и Ave verum corpus от Моцарт.

Нейният предшественик като германски министър на отбраната Томас де Мезиер предизвика изненада, избирайки за церемонията по сбогуването си песента Live is Life на австрийската поп група "Опус" (Opus). Преди това, Карл-Теодор цу Гутенберг, който бе принуден да подаде оставка, след като стана ясно, че е изплагиатствал докторската си дисертация, се спря на рок класиката Smoke on the Water на "Дийп Пърпъл" (Deep Purple). /БТА