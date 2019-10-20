Роботи превземат София

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Роботи превземат София

Роботи превземат София

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Делото КТБ: Липсващите имена. Част I

Делото КТБ: Липсващите имена. Част I

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Контролната зала на АЕЦ "Чернобил" е отворена за туристи

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В продължение на две седмици Serdika Center ще се превърне в дестинация от бъдещето. Над 15 робота ще превземат търговския център в часовете между 12:00 и 20:00 часа.


Интерактивното изложение е безплатно за всички посетители. То гостува за първи у нас и ще покаже колко са развити вече технологиите.

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Юлия Лазарова

Юлия Лазарова

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Коментари (7)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Платон Фъшкиев
    Платон Фъшкиев
    Рейтинг: 2150 Любопитно

    Респект за господин Плевнелиев,който лобира за автомобилни заводи и инвазия на роботите в столицата!

    Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
  2. 2 Профил на edin drug
    edin drug
    Рейтинг: 2419 Неутрално

    Това е бъдещето на човечеството

  3. 3 Профил на Платон Фъшкиев
    Платон Фъшкиев
    Рейтинг: 2150 Неутрално

    Това е бъдещето на човечеството
    —цитат от коментар 2 на edin drug


    И чипове в главите.

    Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
  4. 4 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 11426 Неутрално

    "Клонингите атакуват" в добрия смиисъл на думата :)

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  5. 5 Профил на GMO VACCINES CHEMICALS
    GMO VACCINES CHEMICALS
    Рейтинг: 3235 Неутрално

    До коментар [#3] от "Платон Фъшкиев":

    Имате нужда от смяна на чипа както би казал кадет Рилски :)

    The Universe is under no obligation to make sense to you.
  6. 6 Профил на kesh
    kesh
    Рейтинг: 3020 Весело

    ......ха.....ха.......!!!!!????!!!!!......ааааа....не бързайте толкова с роботитеее........

    България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
  7. 7 Профил на SS
    SS
    Рейтинг: 2977 Весело

    Веднага ми хрумна чудесна бизнес идея !

    На всяко софийско кьоше - роботизирана печка за печени кестени ...





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