Роботи превземат София

В продължение на две седмици Serdika Center ще се превърне в дестинация от бъдещето. Над 15 робота ще превземат търговския център в часовете между 12:00 и 20:00 часа.

Интерактивното изложение е безплатно за всички посетители. То гостува за първи у нас и ще покаже колко са развити вече технологиите.