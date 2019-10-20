Роботи превземат София

В продължение на две седмици Serdika Center ще се превърне в дестинация от бъдещето. Над 15 робота ще превземат търговския център в часовете между 12:00 и 20:00 часа.
Интерактивното изложение е безплатно за всички посетители. То гостува за първи у нас и ще покаже колко са развити вече технологиите.
Платон ФъшкиевРейтинг: 2150 Любопитно
Респект за господин Плевнелиев,който лобира за автомобилни заводи и инвазия на роботите в столицата!Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
edin drugРейтинг: 2419 Неутрално
Това е бъдещето на човечеството
Платон ФъшкиевРейтинг: 2150 Неутрално
И чипове в главите. Група млади затоплисти чисти океан от глисти,вдъхновени либерали пляскат в езеро педали. BACHO LUD
penetratingРейтинг: 11426 Неутрално
"Клонингите атакуват" в добрия смиисъл на думата :)Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
GMO VACCINES CHEMICALSРейтинг: 3235 Неутрално
До коментар [#3] от "Платон Фъшкиев":The Universe is under no obligation to make sense to you.
Имате нужда от смяна на чипа както би казал кадет Рилски :)
keshРейтинг: 3020 Весело
......ха.....ха.......!!!!!????!!!!!......ааааа....не бързайте толкова с роботитеее........България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
SSРейтинг: 2977 Весело
Веднага ми хрумна чудесна бизнес идея !
На всяко софийско кьоше - роботизирана печка за печени кестени ...