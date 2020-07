Хиляда аматьори участваха в най-голямото виртуално пиано изпълнение

Създателите на приложението Playground Sessions организираха най-голямото изпълнение на пиано за начинаещи, в което се включиха над 7 хиляди души от 52 държави по света. Програмата е за самообучение как се свири на този инструмент и предизвика голям интерес в месеците на самоизолация заради коронавируса. На всички бе предложено да изсвирят песента You Raise Me Up и почти 1000 от тях изпратиха видеозаписи, събрани в едно изпълнение.