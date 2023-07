The Chemical Brothers с ново видео месец преди концерта си в София

Пионерите на електронната музика The Chemical Brothers пуснаха ново видео месец преди концерта си в София. То е към песента Live Again, която е част от предстоящия албум на дуото - For That Beautiful Feeling.

Албумът се очаква да излезе на пазара на 8 септември. През есента се очаква да излезе и ретроспективната книга за The Chemical Brothers - Paused in Cosmic Reflection, съставена от нови интервюта с групата, както и с много техни приятели и сътрудници, сред които Ноел Галахър, Бет Ортън, Мишел Гондри, Beck и други.

The Chemical Brothers ще посетят България и ще изнесат концерт на 31 август в зала "Арена София".