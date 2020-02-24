Хиляди мъже се включиха в "голия фестивал" в Япония

Хиляди мъже се включиха във фестивала "Хадака Мастури", който традиционно се провежда всяка година в храм близо до японския град Окаяма. Разрешено им е да носят само една бяла кърпа около кръста и бели чорапи.

Защо е толкова голям интереса към фестивала гледайте във видеото на "Свободна Европа".