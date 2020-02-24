Хиляди мъже се включиха в "голия фестивал" в Япония

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Хиляди мъже се включиха в "голия фестивал" в Япония

Хиляди мъже се включиха в "голия фестивал" в Япония

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Хиляди мъже се включиха във фестивала "Хадака Мастури", който традиционно се провежда всяка година в храм близо до японския град Окаяма. Разрешено им е да носят само една бяла кърпа около кръста и бели чорапи.


Защо е толкова голям интереса към фестивала гледайте във видеото на "Свободна Европа".

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Коментари (11)
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  1. 1 Профил на galapagas
    galapagas
    Рейтинг: 1058 Неутрално

    Новина отпреди седмица.

  2. 2 Профил на Митко Палаузофф
    Митко Палаузофф
    Рейтинг: 416 Неутрално

    Други извращения няма ли?!

  3. 3 Профил на zegi
    zegi
    Рейтинг: 556 Неутрално

    А някои си страхуват от западните гейове. А то, турска баня, руско пляскане или японско поклмнение било едно и също.

  4. 4 Профил на Кум Лисан
    Кум Лисан
    Рейтинг: 805 Неутрално

    Хах, лудница. Имат в youtube много брутални скрити камери.

    Много хитър
  5. 5 Профил на PisnaMi
    PisnaMi
    Рейтинг: 1766 Любопитно

    Фестивал на хомосексуалните?

  6. 6 Профил на Rex
    Rex
    Рейтинг: 1109 Неутрално

    Етито вика че и в Турция се провежда подобен фестивал ама без кърпи и строя бил бая бая по-сбит. Много му харесало. Догодина пак ще ходи.

  7. 7 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9200 Разстроено

    Ужас, колко са смешни, за да нека друга дума ...

  8. 8 Профил на Един вампир броди из Европа
    Един вампир броди из Европа
    Рейтинг: 2373 Неутрално

    Фестивалът е Радост.

    Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
  9. 9 Профил на dma12587967
    dma12587967
    Рейтинг: 853 Неутрално

    А кога е женският фестивал?

  10. 10 Профил на zzk41596346
    zzk41596346
    Рейтинг: 252 Неутрално

    Кунсервите припадат.

  11. 11 Профил на Stargate
    Stargate
    Рейтинг: 714 Неутрално

    До коментар [#10] от "zzk41596346":


    Кунсервите припадат.
    —цитат от коментар 10 на zzk41596346


    хаха, пак сте се объркали, че сте важни за някого и хората ще ви обърнат внимание. хахаха Жалки напъни.





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