Хиляди мъже се включиха в "голия фестивал" в Япония

Хиляди мъже се включиха във фестивала "Хадака Мастури", който традиционно се провежда всяка година в храм близо до японския град Окаяма. Разрешено им е да носят само една бяла кърпа около кръста и бели чорапи.
Защо е толкова голям интереса към фестивала гледайте във видеото на "Свободна Европа".
galapagasРейтинг: 1058 Неутрално
Новина отпреди седмица.
Митко ПалаузоффРейтинг: 416 Неутрално
Други извращения няма ли?!
zegiРейтинг: 556 Неутрално
А някои си страхуват от западните гейове. А то, турска баня, руско пляскане или японско поклмнение било едно и също.
Кум ЛисанРейтинг: 805 Неутрално
Хах, лудница. Имат в youtube много брутални скрити камери.Много хитър
PisnaMiРейтинг: 1766 Любопитно
Фестивал на хомосексуалните?
RexРейтинг: 1109 Неутрално
Етито вика че и в Турция се провежда подобен фестивал ама без кърпи и строя бил бая бая по-сбит. Много му харесало. Догодина пак ще ходи.
Peni NikolРейтинг: 9200 Разстроено
Ужас, колко са смешни, за да нека друга дума ...
Един вампир броди из ЕвропаРейтинг: 2373 Неутрално
Фестивалът е Радост.Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
dma12587967Рейтинг: 853 Неутрално
А кога е женският фестивал?
zzk41596346Рейтинг: 252 Неутрално
Кунсервите припадат.
StargateРейтинг: 714 Неутрално
До коментар [#10] от "zzk41596346":
хаха, пак сте се объркали, че сте важни за някого и хората ще ви обърнат внимание. хахаха Жалки напъни.