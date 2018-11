Българска централа замърсява въздуха чак до Солун, твърди проучване

Резултатите от компютърното моделиране на здравния ефект от дейността на ТЕЦ Марица изток 2.

Българският енергиен холдинг (БЕХ) е в топ 10 на европейските производители на ток от въглища, обвинявани за огромен дял от здравните проблеми заради мръсен въздух в Европа, и е втори в ЕС по това колко здравни разходи предизвиква всеки мегаватчас, произведен от ТЕЦ. Общият ефект за БЕХ е оценен на еквивалента на 900 млн. евро здравни разходи и преждевременната смърт на 310 души през 2016 г.

Само ТЕЦ "Марица-изток 2", за която тази седмица енергийното министерство обяви, че ще бъде спасявана от дългове с пари от бюджета, е посочена като причина за опасни за здравето концентрации на фини прахови частици (ФПЧ 2.5) във въздуха не само в Северна Гърция, но чак до остров Крит.

ФПЧ 2.5 се формират вторично благодарение на емисиите на серен диоксид и азотни оксиди, които си взаимодействат с амоняка във въздуха. Въглищните централи в Европа са изхвърлили 26% от всички емисии на серен диоксид през 2016 г., както и 8% от всички обеми на азотни емисии. С въздействието на ФПЧ 2.5 се свързват около 80% от преждевременните смъртни случаи, предизвикани от емисиите от тецове на въглища в Европа.

Това показва компютърно моделиране от доклада "Последна глътка въздух: Въглищните компании разболяват Европа" (Last Gasp: The coal companies making Europe sick), разпространен тази седмица. Той е дело на международната коалиция "Европа отвъд въглищата" (Europe Beyond Coal), която обединява правозащитни, екологични, професионални и пациентски организации, включително "Грийнпийс", Sandbag, European Environmental Bureau и Climate Action Network (CAN) Europe.

Използваните данни са официалните от 2016 г., публикувани от Европейската агенция по околна среда за големите горивни инсталации. Компютърният модел е използван и от Европейската агенция за околната среда за целите на оценката на Европейската комисия за въздействието върху здравето от замърсяването на въздуха в Европа. Авторите не твърдят, че реално са направени като разход изчислените финансови еквиваленти, изгубени работни часове или смъртни случаи, а че това е само начин обществото по-добре да разбере опасността от замърсяването.

Общ финансов ефект на допълнителни здравни разходи, които предизвиква всяка от компаниите в Топ 10 според компютърния модел.

Допълнителните здравни разходи към всеки мегават електроенергия, произведен от компания в Топ 10 според доклада.

Изводът в доклада е, че производителите на енергия от въглища причиняват две трети от случаите на здравни проблеми вследствие на замърсяването на въздуха в Европа с обща тежест от 22 млрд. евро за здравните системи на всички страни. БЕХ е посочена сред особено сериозните случаи, тъй като срещу всеки произведен мегаватчас ток от въглища създава и 93 евро за здравни разходи. Средното ниво е 53 евро, а в доклада има още две български компании - ContourGlobal (с 64 евро и общ ефект, поставящ я на 23-о място в ЕС) и AES (€48 и 25-о място).

Европейските антилидери по този показател са в Румъния, където три компании предизвикват допълнителни разходи от между 289 и 704 евро за всеки мегават. Те са собственост на централното правителство или на общински власти и ако бяха контролирани от една компания, тя щеше да е петата по токсичност, обясняват авторите на доклада.

Но безспорно най-големите замърсители са в Германия - в топ 10 попадат 4 енергийни гиганта (на места 1, 2, 5 и 8), следвани от Полша (3, 7 и 9) плюс по една компания от Чехия (CEZ е на четвърто място) и Испания (6).

Само тази десетка е създала замърсяване, което преди две години може да е виновно за смъртта на 7600 души, за 3320 нови случая на хроничен бронхит и 137 000 дни на астматични симптоми при децата. Към това се добавят общо 5820 дни, прекарани в болница, и над 2 милиона изгубени работни дни.

Къде са централите на въглища на Балканите.

Компютърното моделиране показва, че "приносът" на ТЕЦ "Марица-изток 2" е общо 7 хил. дни на симптоми на астма сред децата, 150 случая на хроничен бронхит при възрастните, 80 хил. работни дни с болничен. Цената на произвежданата от нея електроенергия е 77 лв. на мегаватчас, но тя явно не включва споменатите още 93 евро разходи за здраве, които причинява, се казва в текста.

Държавната централа е на път да получи дерогации (отлагане) на прилагането на по-строги норми за отделяне на вредни емисии във въздуха, напомнят от Екологично сдружение "За Земята" и "Грийнпийс - България" в съобщението по повод доклада. "Така тя ще продължи да работи и след 2021 г. в остър разрез с действащите в момента екологични изисквания. Въпросната ТЕЦ "Марица-изток 2" приключи полугодието на 2018 година със загуба от 116 млн. лв."

"Въпросът, на който трябва да си отговорим като общество, е дали трябва да плащаме огромните здравни разходи за производство на електричество от въглища. Свидетели сме на това, че тецовете работят на загуба, но реалната загуба е още по-голяма, тъй като не се отчитат разходите за здраве. Накрая най-голямата цена — социална и здравна, ще платят въглищните райони, ако не помислим навреме за тяхното икономическо развитие след края на въглищата", обобщава Меглена Антонова, координатор "Климат и енергия" в "Грийнпийс - България".

Ефектът от дейността на RWE, определена от доклада като най-големият замърсител от вътлищни централи.

В доклада се изтъква, че БЕХ попада в топ 10 на замърсителите заради една единствена ТЕЦ и това е "Марица-изток 2". "Съгласно техните изчисления те разполагат със запаси за още 60-70 години. Тук се горят въглища за производство на енергия от 60-те години на ХХ век, в същия район е и вторият най-замърсяващ български ТЕЦ - това е "Марица-изток" на Contour Global."