Четвърта колония на къдроглави пеликани има вече в България

© БДЗП

За нова колония на къдроглави пеликани до Тутракан съобщиха от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) вчера. Тя е четвъртата, създадена след над 60 години работа на различни природозащитни организации за дунавските защитени зони и надграждане на някога единственото в България обитание на тези птици в резерват "Сребърна". От 2016 г. и 2020 г. са установени още две гнездилища, отстоящи на 2 км едно от друго в природен парк "Персина" край Белене.

Къдроглавият пеликан е критично застрашен в България, а международният му природозащитен статут е оценен като уязвим. Освен че е защитен от европейската мрежа "Натура 2000" (повече тук), и националния Закон за биологичното разнообразие, къдроглавият пеликан е включен и в резолюция на Бернската конвенция като изискващ приоритетно съхранение на съответните местообитания.

В миналото у нас е имало гнездови колонии на къдроглавия пеликан по дунавското и черноморското крайбрежия и в Стралджанското блато, но от средата на XX в. той гнезди само в резерват "Сребърна". И трите нови гнездилища - двете в парк "Персина" и новата край Тутракан - са в близост до Дунав.

И трите са също така възможни благодарение на запазената природа в зони от европейската мрежа "Натура 2000", където пеликаните намират дом. Новата колония край Тутракан се намира на изкуствен остров в зона "Комплекс Калимок", като двете преди нея също са в защитена зона от европейската природозащитна мрежа - в "Комплекс Беленски острови" на остров Персин. И в Калимок от дружеството за птиците прилагат опита от остров Персин, където колониите на пеликани от 2016 и 2020 г. се заселват след изграждането на дървени платформи от природозащитниците с помощта на дирекцията на природен парк "Персина".

© БДЗП

В зоната "Калимок" обаче екипът от дружеството за птиците, дирекциите на природните паркове "Персина" и "Русенски Лом" и фирмата "Калимок-Бръшлен" ЕООД е използвал и иновативен метод за привличане на пеликаните към гнездене. Върху платформата от 32 кв.м са поставени и три макета на пеликани в реални размери. Целта да се събуди чрез тях интерес в птиците, за да приемат бързо платформата за свой дом, явно е постигната.

Новата наколна дървена платформа е била изградена в началото на месец декември 2020 г., в рамките на проект "Wetlands Along Lower Danube - healthy home for pelicans and people", изпълняван от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в защитена зона "Комплекс Калимок" от "Натура 2000".

Само три месеца по-късно, в началото на март тази година, малка група от 10 къдроглави пеликана са били забелязани да нощуват на платформата. На 23 април по време на редовния си мониторинг дружеството за птиците е открило 14 птици и три заети гнезда върху платформата, като пеликаните са загнездили в непосредствена близост до изкуствените макети.