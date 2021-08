Повече от два пъти се увеличи броят на малките къдроглави пеликани

© Свилен Чешмеджиев, БДЗП Новите колонии на къдроглавите пеликани са създадени от 2016 г. насам от природозащитници и държавни институции след редовен научен мониторинг и интензивна физическа работа като косене на тръстика, монтиране и поддръжка на наколни дървени платформи за гнездене.

Тази година къдроглавите пеликани в Природен парк "Персина" имат изключително успешен гнездови сезон, като са заели три наколни дървени платформи, изградени за тях от природозащитници на остров Персин, съобщиха от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Сформираните 88 двойки имат общо 105 малки, докато миналата година малките пеликани са били 40, а през 2019 г. - 30.

На остров Персин има две колонии - в блатата Песчина и Мъртво блато, като последната бе създадена едва преди година след поставяне на платформа за гнездене от БДЗП и администрацията на природния парк.

Успешен беше и сезонът за новосформираната през тази година гнездова колония на къдроглави пеликани в Защитена местност "Калимок-Бръшлен" край Тутракан. В началото на месец декември 2020 г., в рамките на проект "Wetlands Along Lower Danube - healthy home for pelicans and people", изпълняван от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), в защитената местност е била изградена наколна дървена платформа с цел привличане към загнездване на пеликаните, като са поставени и макети на птици за примамване. От април 2021 г. там успешно се оформи нова колония на вида. Три двойки са оформили своите гнезда върху платформа и са отгледали четири малки пеликанчета, отлетели в края на месец юли.

Новите колонии

През 2016 г. за пръв път от 60 години насам е сформирана нова гнездова колония на къдроглавия пеликан в България - в блатото Песчина, като дотогава единственото място, където видът се размножаваше успешно у нас, беше езерото Сребърна. През 2020 г. пеликаните успешно заеха и платформата в Мъртво блато, отново на остров Персин, а през 2021 г. бе сформирана нова гнездова колония на вида в ЗМ "Калимок-Бръшлен", с което гнездовищата на този застрашен вид в страната станаха три - езерото Сребърна, блатата на остров Персин и ЗМ "Калимок-Бръшлен".

Къдроглави пеликани се размножават край Белене, след като условия за заселване на колония са създадени с общи усилия на БДЗП и дирекцията на Природен парк "Персина". Така край Дунав се установява второто място в България, където видът се размножава успешно - освен в традиционния за вида резерват "Сребърна".

Къдроглавият пеликан (Pelecanus crispus) е критично застрашен в България според "Червената книга". Гнезди в езера и блата с обширни и труднодостъпни тръстикови масиви, обикновено от началото на февруари, а малките започват да летят през юли-август. Заплахите за вида са най-вече от хищници, пожари в тръстиковите масиви, много ниски температури и разрушаване на гнездовищата при необичайно високо водно ниво.

"Персина" и дунавските влажни зони

Природен парк "Персина" е един от най-младите сред 11-те парка от тази категория, определена от Закона за защитените територии. Създаден е благодарение на изследвания и документация от гражданската организация "Зелени Балкани". Въз основа на тях се изготвя предложение с научни данни за необходимия обхват на защита, което правителството приема и през 2000 г. се създава природен парк "Персина" с площ близо 22 хил. ха в района на Белене.

Тази документация е част от консервационната програма на "Зелени Балкани" за опазване биоразнообразието на река Дунав и прилежащите влажни зони. Тя включва и идентифицирането на ценни от природозащитна гледна точка места и обявяването им за защитени територии или места от европейската мрежа "Натура 2000" (повече за "Натура 2000" - тук).

Впоследствие със съвместна работа на "WWF България", Българското дружество за защита на птиците и правителствената дирекция на Природен парк "Персина" са възстановени блатата на о. Персин. Те попадат в Рамсарско място за защита на влажните зони "Беленски острови" и в "Натура 2000" зона "Комплекс Беленски острови" и имат важна роля за биоразнообразието по Дунав.

Защитената местност "Калимок-Бръшлен" край Тутракан, където се намира най-младата колония на редките птици, пък има европейска защита и като част от зоната от "Натура 2000" за защита на птиците "Комплекс Калимок".