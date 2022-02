Природозащитници: изкопаемият газ и ядрената енергия не трябва да са зелени инвестиции

© dpa След спорове, Европейската комисия предложи да се позволи ядрени и газови проекти да бъдат признати за "зелени" и да получат еврофинансиране по климатичните политики.

Предложението на Европейската комисия за включване на изкопаемия газ и ядрената енергия в списъка на зелените инвестиции е "стратегическа грешка". Ако се приеме, то ще даде погрешен сигнал към инвеститорите и ще доведе до влагане на средства във временни "фалшиви" решения, вместо в доказано работещи като енергийна ефективност и възобновяема енергия, смята Екологично сдружение "За Земята", като посочва съпротива срещу това решение от множество организации и някои страни - членки на ЕС.

Това не е финалното решение по Таксономията на Европейския съюз, която определя сложна класификация за това кои части от икономиката могат да се признават като устойчиви инвестиции. "Предложението на ЕК подлежи и на гласуване в Европейския парламент и в следващите шест месеца гражданите на ЕС имат възможност да поискат от депутатите да предотвратят тази огромна грешка", съобщават от Екологично сдружение "За Земята".

Австрия и Люксембург вече са обявили, че ако решението не бъде блокирано, те ще го оспорят пред Съда на Европейския съюз.

Преходно, но без краен срок

От "За Земята" добавят, че предложението за включване в т.нар. Таксономия за устойчиви инвестиции на на изкопаемия газ и ядрената енергия е подадено от Европейската комисия с уточнението, че те трябва присъстват като "преходни горива".

Европейската комисия е предложила ядрената енергия и природният газ да бъдат третирани като устойчиви енергии, но при условия, на които проектите трябва да отговарят, за да бъдат класифицирани като подпомагащи зеления преход към въглеродно неутрална икономика. Също така е уточнено, че срокът на изпълнение на такива проекти няма да е дълъг, защото се предлага те да са с издадени разрешителни до 2030 г. за газовите и до 2045 г. за ядрените.

Преходният им характер обаче остава спорен, след като еврокомисарят по финансовите услуги Марейд Макгинес е признал, че в плановете на ЕС не влиза отказ от ядрената енергия и след средата на века. Българският президент Румен Радев също е заявил в Брюксел през декември, че ядрената енергетика не бива да се класифицира като зелена само през прехода, тъй като инвестициите в такива съоръжения изискват по-дълго време от оставащото до 2050 г.

Критиките

Екологично сдружение "За Земята" посочва, че противници на предложението са не само екоорганизации, организации за защита на потребителите, учени и изследователи по цял свят, но дори наетите от ЕК експерти и редица инвеститори. Австрия, Дания, Швеция и Холандия се обърнаха с отворено писмо към ЕК, подчертавайки липсата на научни доводи за включване на газа.

Основната цел на Таксономията е да даде възможност капиталът да бъде насочен към икономически дейности, които са напълно съвместими с ангажимента на ЕС за климатична неутралност до 2050 г. и намаляване на емисиите с 55% до 2030 г. Дори като "преходно" гориво за заместване на въглищата, изкопаемият газ ще е източник на тонове емисии парникови газове в атмосферата, смятат природозащитниците

"Категорично против включването на газ в обхвата на таксономията" е и The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), една от водещите Европейски мрежи на инвеститори, с повече от 370 члена, с активи от 50 трилиона евро (включително на JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc.). В отвореното си писмо към страните членки на ЕС и към депутатите в Европейския парламент IIGCC изтъкват основни аргументи срещу включването на изкопаемия газ в Таксономията и напомнят за резултатите от ключови научни изследвания от средата на 2021.

От "За Земята" изтъкват 7 причини защо предложението на ЕК е стратегическа грешка: